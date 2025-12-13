У Егора Дёмина 3 очка при 1/7 с игры в проигранном матче с «Далласом»

Россиянин вышел в старте и за 18 минут также записал на свой счет 1 подбор, 1 передачу и 2 перехвата при 2 потерях.
У выбранного под 1-м номером на драфте-2025 Купера Флэгга 22 очка, 5 подборов и 8 передач.
«Нетс» стартовали с результатом 6−18.
Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин набрал 3 очка при 1/7 с игры в проигранном матче с «Далласом» (111:119).
Россиянин вышел в старте и за 18 минут также записал на свой счет 1 подбор, 1 передачу и 2 перехвата при 2 потерях.
У выбранного под 1-м номером на драфте-2025 Купера Флэгга 22 очка, 5 подборов и 8 передач.
«Нетс» стартовали с результатом 6−18.