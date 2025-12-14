Ричмонд
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае

28-летний американский защитник (196 см) Кевон Харрис не был выбран на драфте-2020 НБА и провел большую часть карьеры в G-лиге и НБА, ненадолго присоединившись к «Задару» в 2021 году.

Харрис провел 36 матчей в НБА за «Орландо», набирая 4 очка и 2 подбора за 16 минут на паркете.

Защитник продолжит карьеру в «Синьцзяне» в чемпионате Китая, несмотря на интерес со стороны клубов Евролиги.