Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы

Форвард «Кливленда» Эван Мобли покинул вчерашний победный матч против «Вашингтона» (130:126) из-за дискомфорта в левой икре и прошел МРТ для определения тяжести травмы. До ухода с площадки он набрал 23 очка, 13 подборов и 6 результативных передач за 36 минут игры.