Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»

Перед полуфинальным матчем Кубка НБА против «Оклахомы» центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму спросили о его принципиальном сопернике Чете Холмгрене, противостояние с которым тянется из юношеских сборных.

Источник: Спортс"

«Когда MVP, действующий MVP (Гилджес-Александер), находится на площадке, он — наша главная цель. Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP», — усмехнувшись, заявил Вембаньяма.