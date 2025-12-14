Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»

«Он мог бы лидировать в НБА по очкам, если бы действительно этого хотел. Если он решит для себя “Так, в этом сезоне я буду набирать в среднем по 30 очков”, он это сделает. В 23-м сезоне.
Если бы он поставил перед собой такую цель. Бро, в 22-м сезоне он набирал в среднем 27, 26 очков. Прошло не так много времени с того момента", — заявил Энтони.
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.