Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»

Экс-звезда НБА Кармело Энтони считает, что 40-летний лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс мог бы существенно повысить статистику результативности, если бы сам этого захотел.

Источник: Спортс"

«Он мог бы лидировать в НБА по очкам, если бы действительно этого хотел. Если он решит для себя “Так, в этом сезоне я буду набирать в среднем по 30 очков”, он это сделает. В 23-м сезоне.

Если бы он поставил перед собой такую цель. Бро, в 22-м сезоне он набирал в среднем 27, 26 очков. Прошло не так много времени с того момента", — заявил Энтони.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше