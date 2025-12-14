«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков

Главный тренер «парусников» Тайрон Лю объяснил, что решение было принято потому, что не было достаточно здоровых игроков для тренировки.
"Нико (Батюму) пришлось уйти домой из-за болезни, и у нас было несколько парней, которые сегодня не смогли бы тренироваться. А наш разбор видео был действительно полезным. Я думаю, наши ребята поняли, что мы ищем, о чем мы говорили.
Надеюсь, завтра мы сможем провести полноценную тренировку, и, надеюсь, больше игроков смогут поучаствовать. Так что сегодня мы просто провели разбор видео, здоровые ребята смогли позаниматься индивидуально и сделать то, что им нужно. А завтра, надеюсь, у нас будет целый день на полноценную тренировку", — сказал тренер.
Лю отказался предоставлять какую-либо информацию об остальных отсутствующих игроках или причинах их недоступности.
«Кто еще не смог прийти сегодня?» — спросил репортер.
«Не могу ничего сказать. Не думаю, что могу об этом говорить», — ответил Лю.
«Клипперс» занимают 14-е место на Востоке с результатом 6−19, проиграв восемь из своих последних девяти игр.