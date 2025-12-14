Ричмонд
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите"

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик дал понять, что не намерен мириться с нынешним уровнем игры команды в защите.

Источник: Спортс"

«Это моя работа. Я не могу просто сказать: “Ну ладно, значит, мы не будем хорошей командой в защите”.

Нет. Мы будем бороться, цепляться и делать все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите", — пообещал 41-летний специалист.