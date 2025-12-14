Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктор Вембаньяма о победе над «Оклахомой»: «Это показывает, на что способна наша команда»

Французский бигмен «Сперс» Виктор Вембаньяма прокомментировал победу над «Тандер» (111:109) в полуфинале Кубка НБА.

Источник: Sports

Вернувшийся после травмы Вембаньяма набрал 22 очка, 9 подборов и 2 блок-шота за 21 минуту.

"Я знал, что мое время ограничат, так что не думал об этом, просто играл. Товарищи по команде выдали шикарный матч. Выиграть, особенно у такого соперника — это всегда коллективное усилие.

Мы нанесли «Оклахоме» всего второе поражение в сезоне? Это о многом говорит. Это показывает, на что способна наша команда. У нас большое будущее. Мы показали, что для нас нет ничего невозможного.

Что касается меня лично, то я только что вернулся после пропуска 12 матчей, так что чувствую себя свежим", — заявил француз.