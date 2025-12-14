«Сан-Антонио» и «Нью-Йорк» сойдутся в финале Кубка НБА

Соперником «Никс» пофиналу станут «Сперс», одолевшие «Тандер» в Западной части сетки — 111:109.
Обе команды впервые стали участниками финального матча, который пройдет в Лас-Вегасе. Начало игры — 17 декабря в 4.30 по московскому времени.
Сегодня в полуфинальном матче Кубка НБА со стороны Восточной конференции «Нью-Йорк» оказался сильнее «Орландо» — 132:120.
Соперником «Никс» пофиналу станут «Сперс», одолевшие «Тандер» в Западной части сетки — 111:109.
Обе команды впервые стали участниками финального матча, который пройдет в Лас-Вегасе. Начало игры — 17 декабря в 4.30 по московскому времени.