«Сан-Антонио» и «Нью-Йорк» сойдутся в финале Кубка НБА

Сегодня в полуфинальном матче Кубка НБА со стороны Восточной конференции «Нью-Йорк» оказался сильнее «Орландо» — 132:120.

Соперником «Никс» пофиналу станут «Сперс», одолевшие «Тандер» в Западной части сетки — 111:109.

Обе команды впервые стали участниками финального матча, который пройдет в Лас-Вегасе. Начало игры — 17 декабря в 4.30 по московскому времени.