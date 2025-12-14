Ричмонд
Шакил О’Нил о дуэли с Вембаньямой: «Следовало бы загнать его прямо под кольцо и воткнуть сверху прямо в лицо. Только так»

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил предположил, чем бы закончилась его персональная дуэль с центровым «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой.

Источник: Спортс"

"Следовало бы загнать его прямо под кольцо и воткнуть сверху прямо в лицо. Как с Дикембе и Яо Мином. Все эти аккуратные хуки, хитрые финты в трехсекундной — на него это не действует. Нужно ставить сверху, пытаться запугать его, задавить.

Он намного легче меня, поэтому я знаю, что могу занять свою позицию, развернуться, подняв локти, немного вывести его из равновесия и попытаться быстро поставить сверху.

Но под своим кольцом? Вероятно, у меня не было бы ответа на его действия, потому что я никогда и не славился своей защитой. Меня ценили не за умение останавливать соперников. Но мало кто славился и тем, что способен остановить Шака.

Выходит, что получилась бы захватывающая дуэль, как это часто происходило в моем случае", — констатировал прославленный центровой.