Планы «Бостона» на дедлайн обменов будут зависеть от сроков возвращения Джейсона Тейтума

Даже в этом случае два пика первого раунда за Зубаца — слишком высокая цена: это фактически закрепит будущее «Бостона» вокруг нынешнего ядра. Но готов ли Брэд Стивенс заплатить такую цену за Зубаца, теряя гибкость в формировании состава?" — отметил журналист.