Планы «Бостона» на дедлайн обменов будут зависеть от сроков возвращения Джейсона Тейтума

В своей колонке для MassLive журналист Брайан Робб затронул планы «Бостона» перед дедлайном обменов. Он считает, что прогресс в восстановлении Джейсона Тейтума станет ключевым фактором при принятии решений — особенно в вопросе поиске дополнительного центрового.

Источник: Спортс"

При этом Робб отмечает, что хотя Ивица Зубац и остается популярной целью для фанатов, клуб вряд ли пойдет на крупную сделку.

«Клипперс» вряд ли расстанутся с ним, если только не решат полностью перестроить состав на дедлайне (что возможно, учитывая их слабые результаты).

Даже в этом случае два пика первого раунда за Зубаца — слишком высокая цена: это фактически закрепит будущее «Бостона» вокруг нынешнего ядра. Но готов ли Брэд Стивенс заплатить такую цену за Зубаца, теряя гибкость в формировании состава?" — отметил журналист.

Несмотря на оптимизм Джейсона Тейтума, «Бостон» проявляет осторожность относительно его возвращения в этом сезоне.