Джарред Вандербилт: «Мне кажется, я могу помочь команде именно в тех компонентах игры, которых ей сейчас не хватает»

За последние 10 игр форвард «Лейкерс» Джарред Вандербилт появлялся на площадке лишь эпизодически. Но теперь у него появился шанс закрепиться в ротации — Остин Ривз выбыл из‑за легкого растяжения икроножной мышцы.

Источник: Спортс"

«Я с нетерпением жду этой возможности. Мне кажется, я могу помочь команде именно в тех компонентах игры, которых ей сейчас не хватает», — сказал Вандербилт после субботней тренировки.

Из‑за скромных атакующих навыков 26-летний баскетболист пока остается в запасе: в среднем он набирает 4,3 очка за игру при 43,1% точности бросков с игры. Но если Джей Джей Редик сделает упор на защиту, ценность игрока может резко вырасти.

Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите".