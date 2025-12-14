Джарред Вандербилт: «Мне кажется, я могу помочь команде именно в тех компонентах игры, которых ей сейчас не хватает»

«Я с нетерпением жду этой возможности. Мне кажется, я могу помочь команде именно в тех компонентах игры, которых ей сейчас не хватает», — сказал Вандербилт после субботней тренировки.
Из‑за скромных атакующих навыков 26-летний баскетболист пока остается в запасе: в среднем он набирает 4,3 очка за игру при 43,1% точности бросков с игры. Но если Джей Джей Редик сделает упор на защиту, ценность игрока может резко вырасти.
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите".