Стефен Карри набрал 48 очков (12 трехочковых) и обошел Майкла Джордана, став рекордсменом НБА по количеству матчей с 40+ очками в возрасте 30 лет и старше

Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри провел очередной сверхрезультативный матч, набрав 48 очков в проигранном матче с «Портлендом» (117:120).

Источник: Спортс"

Карри реализовал 16 из 26 бросков с игры, включая рекордные для него в сезоне 12 трехочковых (из 19 попыток), а также 4 из 4 штрафных.

Благодаря этому выступлению 37-летний защитник стал рекордсменом НБА по количеству игр с 40+ очками после достижения 30-летнего возраста, превзойдя легендарного Майкла Джордана, у которого таких матчей было 45.

