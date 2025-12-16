Купер Флэгг первым в истории НБА набрал 40 очков в 18-летнем возрасте

Первый номер драфта-2025 установил новый рекорд результативности для 18-летних баскетболистов в матче с «Ютой» (133:140 ОТ).
Купер записал на свой счет 42 очка, 6 подборов, 7 передач и 2 блок-шота. За 42 минуты форвард реализовал 13/27 с игры и 15/20 с линии.
Предыдущий рекорд принадлежал Леброну Джеймсу, который набрал 37 очков в матче против «Селтикс» 13 декабря 2003 года.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше