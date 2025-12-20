Влад Голдин дебютировал в НБА — вышел на последнюю минуту игры с «Бостоном»

Незадрафтованный центровой, летом подписавший с «Хит» двустроннеее соглашение, проводит сезон, курсируя между основным составом и фарм-клубом команды в G-лиге. Там он принял участие в 7 матчах, набирая в среднем 15,7 очка и 9,4 подбора за 25,8 минуты на паркете.