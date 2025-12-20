Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Влад Голдин дебютировал в НБА — вышел на последнюю минуту игры с «Бостоном»

Российский центровой «Майами» Влад Голдин дебютировал в матче НБА, выйдя на площадку на последней минуте уже решенной игры против «Бостона».

За это время Голдин успел отметиться одним действием в протоколе — результативной передачей на Каспараса Якучиониса.

Незадрафтованный центровой, летом подписавший с «Хит» двустроннеее соглашение, проводит сезон, курсируя между основным составом и фарм-клубом команды в G-лиге. Там он принял участие в 7 матчах, набирая в среднем 15,7 очка и 9,4 подбора за 25,8 минуты на паркете.

В проигранном матче с «Бостоном» (116:129) «Майами» были доступны только 10 игроков, так как Тайлер Хирро (палец ноги), Эндрю Уиггинс (боль в пояснице), Никола Йович (локоть), Дэвион Митчелл (голеностоп) и Пелле Ларссон (голеностоп) пропустили игру.