Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрэймонд Грин заработал первое удаление в сезоне

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин был удален с площадки в начале второй четверти матча против «Финикса» (119:116) за два технических фола подряд.

Источник: Спортс"

Ветеран сперва толкнул защитника «Санз» Коллина Гиллеспи, а затем долго спорил с судьей после этого.

Удаление стало для Грина первым в этом сезоне и 21-м в его карьере в регулярных чемпионатах.