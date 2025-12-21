Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайрон Лю: «Попытаемся выдать 35−20 в оставшейся части регулярного чемпионата»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что команда не собирается бросать борьбу за выход плей-офф после провала на старте регулярного чемпионата.

Источник: Спортс"

«Наша главная цель — постараться одержать 35 побед при 20 поражениях в оставшейся части сезона. С этого момента нужно начинать побеждать», — заявил Лю.

Калифорнийцы замыкают таблицу Западной конференции с результатом 6−21.