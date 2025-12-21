Лука Дончич не вышел на вторую половину матча с «Клипперс» из-за ушиба ноги

После матча с «Ютой», в котором он набрал 45 очков, 14 передач и 11 подборов, Дончич в первой половине игры против «Клипперс» действовал не так эффективно. За 19 минут на площадке он записал на свой счет 12 очков, 5 подборов, 2 передачи и 4 потери, реализовав 4 броска из 13 с игры и 1 из 6 из-за трехочковой дуги.