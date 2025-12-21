Остин Риверс: «У Тайрона Лю вечно кто-то виноват, но чего он добился без Леброна?»

"Мне не нравится, как они поступали в разных ситуациях. Мне не нравится, как они поступили в моей ситуации. Не знаю, дело тут в Лоуренсе Фрэнке или Тайроне Лю, но, на мой взгляд, ни один из них не получил достаточно критики.
Тай Лю вечно обвиняет кого-то другого. Мужик, ты ничего не добился с тех пор, как перестал тренировать Леброна Джеймса" — заявил бывший защитник калифорнийского клуба.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше