Остин Риверс: «У Тайрона Лю вечно кто-то виноват, но чего он добился без Леброна?»

Экс-игрок НБА Остин Риверс порассуждал о проблемах с руководством у «Клипперс», критически отозвавшись о главном тренере Тайроне Лю.

"Мне не нравится, как они поступали в разных ситуациях. Мне не нравится, как они поступили в моей ситуации. Не знаю, дело тут в Лоуренсе Фрэнке или Тайроне Лю, но, на мой взгляд, ни один из них не получил достаточно критики.

Тай Лю вечно обвиняет кого-то другого. Мужик, ты ничего не добился с тех пор, как перестал тренировать Леброна Джеймса" — заявил бывший защитник калифорнийского клуба.

