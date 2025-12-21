Евгений Богачев: «Не верил, что сможем обыграть “Зенит” в нынешнем состоянии»

«Если честно, то я не верил, что сможем обыграть “Зенит” в нынешнем состоянии. По сути, выиграли матч всемером. Три иностранца (один из них играл с недопеченной травмой) плюс Кулагин, Швед, Лопатин и Захаров. Больше помощи со скамейки ждать практически не приходилось. Поэтому могу назвать этот успех новогодним чудом. Все-таки больше домашних игр в этом году у нас не будет. Здорово, что смогли порадовать своих болельщиков перед праздниками, выиграв у прямого конкурента», — сказал Богачев.