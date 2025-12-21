Джейлен Браун о взаимоотношениях с Макгрэйди: «Тренировки, барбекю, разговоры о спорте и не только. Он стал важной частью моей жизни»

Как-то он пригласил меня к себе домой в Хьюстон. Я поехал, провел там пару дней с его семьей. Тренировки, барбекю, разговоры о спорте и не только. Не уверен, что говорил ему, но он стал важной частью моей жизни", — признался Браун.