Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пол Пирс о менталитете, который сделал его звездой: «Заходишь в клуб и видишь самую крутую девчонку. Для меня это шанс на попадание с середины площадки»

Чемпион НБА в составе «Селтикс» Пол Пирс рассказал о своем менталитете, который позволил ему стать звездой.

Источник: Спортс"

"Когда мы учились в школе, я вышел на данк-контест против Винса Картера. Не могу поверить. Но тогда я просто хотел попасть на телевидение.

Это и есть я, мне все равно, против кого я выхожу. Безвыходная ситуация? Я в деле. Или вы заходите в клуб и видите там самую крутую девчонку. Возможно, у вас нет броска, но вы все равно его делаете. Потому что можете попасть с середины площадки.

Мое прозвище Истина? Все так и есть, потому что я никогда не боялся. Я слишком крут, чтобы стесняться", — заявил кумир бостонских болельщиков.