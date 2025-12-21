Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стефен Карри — лидер рейтинга игроков НБА, создающих максимальное давление на защиту без мяча

Аналитическая платформа Sportradar опубликовала рейтинг игроков НБА с наибольшей «off-ball gravity» — показателем того, насколько далеко защитники располагаются от шутера в момент получения мяча под бросок.

Источник: Спортс"

По данным за последние два сезона, лидером рейтинга стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. В среднем ближайший защитник находится от него на расстоянии 10,6 фута (3,23 метра) в момент «кэтч-энд-шут» трехочкового броска. Карри при этом реализует 40,1% таких бросков и исполняет в среднем 6,1 попытки за матч — лучший показатель точности среди лидеров рейтинга.

В топ-5 также вошли Лаури Маркканен («Юта»), Майкл Портер («Бруклин»), Клэй Томпсон («Даллас») и Джордан Пул («Новый Орлеан»).

В выборку вошли только игроки с минимум 200 попытками «кэтч-энд-шут» трехочковых.