Стефен Карри — лидер рейтинга игроков НБА, создающих максимальное давление на защиту без мяча

По данным за последние два сезона, лидером рейтинга стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. В среднем ближайший защитник находится от него на расстоянии 10,6 фута (3,23 метра) в момент «кэтч-энд-шут» трехочкового броска. Карри при этом реализует 40,1% таких бросков и исполняет в среднем 6,1 попытки за матч — лучший показатель точности среди лидеров рейтинга.