Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кирилл Елатонцев получил визу и отправился в США для игры в NCAA

По информации издания «Спорт-Экспресс», центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл уже оформил американскую визу и отправился в США.

Ранее сообщалось, что игрок присоединится к «Оклахома Сунерс».

У 23-летнего центрового действующий контракт с краснодарским клубом до 2027 года, в январе ожидается арбитражное разбирательство по конфликту между командой и баскетболистом.