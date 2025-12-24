Кирилл Елатонцев получил визу и отправился в США для игры в NCAA

Ранее сообщалось, что игрок присоединится к «Оклахома Сунерс».
У 23-летнего центрового действующий контракт с краснодарским клубом до 2027 года, в январе ожидается арбитражное разбирательство по конфликту между командой и баскетболистом.
По информации издания «Спорт-Экспресс», центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл уже оформил американскую визу и отправился в США.
