Киган Мюррэй не вышел на вторую половину матча с «Детройтом» из-за проблем с икроножной мышцей

Скорее всего, игрок получил повреждение во 2-й четверти из-за приземления на одну ногу после блок-шота.
Мюррэй набрал 2 очка (1 из 4 с игры) 1 подбор, 1 передачу, 1 перехват и 2 блок-шота за 20 минут на площадке.
25-летний форвард «Сакраменто» Киган Мюррэй не смог выйти на вторую половину матча против «Детройта». Клуб сообщил о травме правой икроножной мышцы.
