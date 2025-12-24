ПБК ЦСКА сменил формального владельца, «Норникель» остался генеральным спонсором клуба

«Норникель» остается генеральным спонсором команды и не комментирует состоявшуюся реорганизацию.
«Норильский комбинат» находится в санкционных списках США с прошлого года.
100% акций ПБК ЦСКА перешли от АО «Норильский комбинат» к ООО «Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА». Учредителями нового владельца являются гендиректор команды Андрей Ватутин и Сергей Тараканов.
