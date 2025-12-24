Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПБК ЦСКА сменил формального владельца, «Норникель» остался генеральным спонсором клуба

100% акций ПБК ЦСКА перешли от АО «Норильский комбинат» к ООО «Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА». Учредителями нового владельца являются гендиректор команды Андрей Ватутин и Сергей Тараканов.

Источник: Спортс"

«Норникель» остается генеральным спонсором команды и не комментирует состоявшуюся реорганизацию.

«Норильский комбинат» находится в санкционных списках США с прошлого года.