20 очков и 5 передач Егора Дёмина помогли «Бруклину» одержать 9-ю победу в сезоне

Дёмин набрал 20 очков (6 из 11 с игры, 5 из 9 из-за дуги, 3 из 3 с линии), 2 подбора и 5 передач при 3 потерях. Защитник стал 2-м самым результативным в команде после форварда Майкла Портера (28 очков, 9 из 20 с игры, 5 из 12 трехочковых).