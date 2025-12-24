20 очков и 5 передач Егора Дёмина помогли «Бруклину» одержать 9-ю победу в сезоне

В этот раз команда в гостях справилась с «Филадельфией», выступавшей в достаточно полном составе. В матче приняли участие центровой Джоэл Эмбиид и форвард Пол Джордж. Новичок Ви Джей Эджкомб пропустил встречу из-за болезни.
Дёмин набрал 20 очков (6 из 11 с игры, 5 из 9 из-за дуги, 3 из 3 с линии), 2 подбора и 5 передач при 3 потерях. Защитник стал 2-м самым результативным в команде после форварда Майкла Портера (28 очков, 9 из 20 с игры, 5 из 12 трехочковых).
Дёмин вышел на 2-е место среди новичков (после Кона Книппела из «Шарлотт») по реализованным дальним броскам в сезоне (54), обойдя Эджкомба (51).
Эмбиид лидировал по очкам в своей команде, набрав 27 (8 из 13 с игры, 10 из 12 с линии) и сделав 6 подборов, 4 передачи и 2 блок-шота.