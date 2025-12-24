Противостояние Энтони Эдвардса (38 очков) и Карла-Энтони Таунса (40) стало ключевым в матче «Миннесоты» против «Нью-Йорка»

На счету Эдвардса 38 очков (15 из 27 с игры, 4 из 10 из-за дуги, 4 из 6 с линии) и 4 перехвата.
«Миннесота» выиграла домашний матч у «Нью-Йорка» (115:104). Бывшие одноклубники защитник Энтони Эдвардс и центровой Карл-Энтони Таунс стали ключевыми действующими лицами матча, став самыми результативными на площадке.
