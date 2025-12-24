Ричмонд
© VK, 1999-2025
Противостояние Энтони Эдвардса (38 очков) и Карла-Энтони Таунса (40) стало ключевым в матче «Миннесоты» против «Нью-Йорка»

«Миннесота» выиграла домашний матч у «Нью-Йорка» (115:104). Бывшие одноклубники защитник Энтони Эдвардс и центровой Карл-Энтони Таунс стали ключевыми действующими лицами матча, став самыми результативными на площадке.

Источник: Спортс"

На счету Эдвардса 38 очков (15 из 27 с игры, 4 из 10 из-за дуги, 4 из 6 с линии) и 4 перехвата.

У Таунса 40 очков (14 из 24 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 9 из 11 с линии), 13 подборов и 5 потерь.