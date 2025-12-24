64 очка Купера Флэгга и Энтони Дэвиса на двоих помогли «Далласу» справиться с «Денвером»

На счету Флэгга 33 очка, 9 подборов, 9 передач на 2 потери, 1 перехват и 1 блок-шот. Форвард реализовал 14 из 21 броска с игры и 4 из 6 трехочковых.
Дэвис набрал 31 очко, 9 подборов, 4 передачи и 3 перехвата при 12 точных из 19 попыток с игры, 1 из 2 из-за дуги и 6 из 6 с линии.
У центрового «Денвера» Николы Йокича дабл-дабл — 29 очков (12 из 22 с игры, 5 из 10 из-за дуги), 14 передач, 7 подборов и 3 перехвата. Йокич ни разу не вставал на штрафную линию.
Разыгрывающий Джамал Мюррэй оформил схожий дабл-дабл — 31 очко (12 из 21 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 14 передач, 7 подборов и 1 перехват.