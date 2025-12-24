Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

64 очка Купера Флэгга и Энтони Дэвиса на двоих помогли «Далласу» справиться с «Денвером»

Домашний матч «Далласа» против «Денвера» завершился победой хозяев с минимальным преимуществом — 131:130. Со стороны «Мэверикс» отличились новичок команды, 1-й номер драфта-2025, форвард Купер Флэгг и центровой Энтони Дэвис.

Источник: Спортс"

На счету Флэгга 33 очка, 9 подборов, 9 передач на 2 потери, 1 перехват и 1 блок-шот. Форвард реализовал 14 из 21 броска с игры и 4 из 6 трехочковых.

Дэвис набрал 31 очко, 9 подборов, 4 передачи и 3 перехвата при 12 точных из 19 попыток с игры, 1 из 2 из-за дуги и 6 из 6 с линии.

У центрового «Денвера» Николы Йокича дабл-дабл — 29 очков (12 из 22 с игры, 5 из 10 из-за дуги), 14 передач, 7 подборов и 3 перехвата. Йокич ни разу не вставал на штрафную линию.

Разыгрывающий Джамал Мюррэй оформил схожий дабл-дабл — 31 очко (12 из 21 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 14 передач, 7 подборов и 1 перехват.