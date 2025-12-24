Джош Гидди оформил самый быстрый трипл-дабл в истории «Буллз» и помог команде обыграть «Хоукс»

Защитник оформил рекордно быстрый трипл-дабл за 20:02. Предыдущее достижение было на счету форварда Джимми Батлера (23:20).
Всего на его счету 19 очков, 11 подборов и 15 передач на 7 потерь за 36 минут на площадке. Гидди реализовал 8 из 15 бросков с игры и 2 из 5 трехочковых.
Это его 7-й трипл-дабл в сезоне (2-е место после Николы Йокича) и 14-й в карьере за «Чикаго» (3-е место после Майкла Джордана (28) и Скотти Пиппена (15).
