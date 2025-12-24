Ричмонд
Джонсон, Касл и Барнс набрали 69 очков на троих в победной игре с «Оклахомой»

«Сан-Антонио» одержал домашнюю победу над действующим чемпионом «Оклахомой» со счетом 130:110. Эта победа стала второй в сезоне в очных встречах, «Сперс» ведут — 2−0.

Три игрока в составе хозяев окончили матч с 20 и более очками.

Форвард Харрисон Барнс набрал 20 очков (6 из 9 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 6 из 6 с линии) за 26 минут.

На счету защитника Стефона Касла 24 очка (7 из 12 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 6 из 6 с линии) и 3 передачи за 28 минут.

В активе форварда Келдона Джонсона 25 очков (10 из 16 с игры, 5 из 9 из-за дуги) за 22 минуты со скамейки запасных.

Также со скамейки выходил форвард Виктор Вембаньяма. У него 12 очков и 5 подборов за 23 минуты. Серия из 101 матча с минимум 1 блок-шотом у француза прервалась.

Разыгрывающий «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 33 очка и 8 передач за 36 минут.