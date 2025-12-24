Ричмонд
Кирилл Елатонцев прибыл в США для выступлений в студенческой лиге NCAA

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев прибыл в США. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», игрок приземлился в аэропорту Далласа и ближайшее время игрок приступит к тренировкам и обучению в университете Оклахомы.

Источник: Спортс"

Напомним, у Елатонцева есть действующий контракт с «Локомотивом‑Кубань» до конца сезона‑2026/27 с опцией продления до 2029 года. Ранее краснодарский клуб обвинил 23‑летнего баскетболиста в нарушении условий контракта и обратился с жалобами в РФБ, ФИБА и NCAA.