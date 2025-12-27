Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кон Книппел травмировал голеностоп и не смог доиграть матч против «Орландо»

Новичок «Шарлотт» Кон Книппел травмировал правый голеностоп в конце второй четверти и не вернулся на паркет в победном матче против «Орландо» (120:105).

Главный тренер «Хорнетс» Чарльз Ли сообщил, что рентгеновский снимок не выявил повреждений, и игрок будет повторно обследован, когда команда вернется в Шарлотт.

«Хорнетс» вели со счетом 57:48 в последние секунды первой половины, когда Книппел, занимающий второе место среди новичков НБА по результативности и попаданиям с трехочковой дистанции, защищался от прохода Десмонда Бэйна к кольцу и приземлился на его ногу, подвернув голеностоп.

Книппел успел набрать 16 очков, все в первой четверти, реализовав все четыре своих трехочковых броска. Перед сегодняшней игрой его средние показатели составляли 19,4 очка, 5,4 подбора и 3,5 передачи.