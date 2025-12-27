Ричмонд
Киган Мюррэй пропустит минимум одну неделю из-за растяжения икроножной мышцы

Форвард «Сакраменто» Киган Мюррэй прошел МРТ, которая показала легкое растяжение правой икроножной мышцы.

Мюррэй получил травму во вторник в матче против «Детройта». Состояние игрока будет оценено снова через неделю. Скорее всего, он пропустит как минимум следующие четыре игры команды.

25-летний форвард уже пропустил первые 15 игр сезона после операции на левом большом пальце в середине октября (разрыв локтевой коллатеральной связки).

В 15 сыгранных матчах текущего сезона Мюррэй в среднем набирал 14,9 очка (43,8% с игры, 26,3% из-за дуги), 6,4 подбора, 1,5 перехвата и 1,7 блок-шота за 37,1 минуты на паркете.