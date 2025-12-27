Сэм Митчелл о Дончиче: «Не может играть без мяча»

«Дончич не может играть без мяча. Он не делает рывков, не открывается, не ставит заслоны. Он отлично играет с мячом, но не делает ничего, чтобы улучшить игру товарищей по команде, когда мяча в его руках нет. Проблема “Лейкерс” в том, что Остин Ривз и Леброн Джеймс такие же: им нужен мяч, потому что они не хотят делать сложные вещи, такие как пасы, рывки, открывания и постановка заслонов.