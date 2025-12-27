Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сэм Митчелл о Дончиче: «Не может играть без мяча»

Бывший тренер НБА Сэм Митчелл критически отозвался об игровом стиле суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича.

Источник: Спортс"

«Дончич не может играть без мяча. Он не делает рывков, не открывается, не ставит заслоны. Он отлично играет с мячом, но не делает ничего, чтобы улучшить игру товарищей по команде, когда мяча в его руках нет. Проблема “Лейкерс” в том, что Остин Ривз и Леброн Джеймс такие же: им нужен мяч, потому что они не хотят делать сложные вещи, такие как пасы, рывки, открывания и постановка заслонов.

Причина, по которой мы так высоко оцениваем Стефа Карри, не в том, что он выдающийся традиционный первый номер. В среднем по карьере он раздает от четырех с половиной до пяти результативных передач за игру. Но Стеф Карри не чурается сложных вещей. Он постоянно делает рывки и двигается без мяча, а когда ты топовый игрок и открываешься на ускорении, кто-то обязательно последует за тобой", — считает 62-летний Митчелл.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше