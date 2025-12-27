Комментатор Ян Игл произнес двусмысленную фразу об Эджкомбе и Макси во время трансляции

«На протяжении всей игры они пытаются выжать максимум [edgemaxxing] из ситуации», — сказал Игл.
Известный комментатор НБА Ян Игл во время трансляции матча «Буллс» — «Сиксерс» на Amazon Prime произнес двусмысленную фразу об игре дуэта гостей Ви Джей Эджкомб — Тайриз Макси.
