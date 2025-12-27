Ричмонд
Бросок Кейонте Джорджа за 2,1 секунды до конца стал победным для «Юты» в матче с «Детройтом»

Защитник «Юты» Кейонте Джордж стал главным героем игры против лидирующего на Востоке «Детройта», забив флоатер при равном счете за 2,1 секунды до конца.

Источник: Спортс

Лидер «Пистонс» Кейд Каннингем смазал дальнюю попытку в последней атаке матча.

По итогам встречи на счету 22-летнего Джорджа 31 очко (12 из 22 с игры, 5 из 10 трехочковых, 2 из 2 штрафных), 7 подборов и 8 передач.