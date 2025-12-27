Никола Йокич постригся под машинку в раздевалке сразу после рождественского трипл-дабла с 56 очками

В сети появились фотографии серба до и после матча. На послематчевой пресс-конференции на его голове гораздо меньше волос.
Также на видео из раздевалки «Наггетс» слышно работающую машинку.
Суперзвезда «Денвера» Никола Йокич постригся под машинку в раздевалке сразу после рождественского матча с «Миннесотой», в котором он оформил уникальный трипл-дабл с 56 очками и обновил рекорд результативности НБА в овертаймах.
