Име Удока: «Сезон роста для Рида Шеппарда. Вернул нам часть того, что мы потеряли из-за травмы Фреда Ванвлита»

Он вернул нам часть того, что мы потеряли с травмой Фреда Ванвлита. «Трешки» с ведения, броски в целом. Здорово иметь такую опцию. У нас три человека, которые могут быть боллхендлерами, Алперен Шенгюн может быть четвертым. Все действуют в разном стиле, это затрудняет работу защиты соперника, тяжело ориентироваться на конкретного игрока атаки", — поделился главный тренер Име Удока.