Име Удока: «Сезон роста для Рида Шеппарда. Вернул нам часть того, что мы потеряли из-за травмы Фреда Ванвлита»

Разыгрывающий «Рокетс» Рид Шеппард проводит в среднем 25,6 минуты на площадке в этом сезоне, набирая 13,3 очка, 3 подбора, 3,3 передачи и 1,4 перехвата при 43% точности трехочковых бросков.

Источник: Спортс"

"У него сезон роста. В целом. Стал лучше разбираться в пик-н-роллах. Постоянно ищет возможности для броска.

Против него защищаются не так, как против Кевина Дюрэнта. С задействованием высоких игроков, сдваиваниями и ловушками. У него куда больше пространства для действий.

Он вернул нам часть того, что мы потеряли с травмой Фреда Ванвлита. «Трешки» с ведения, броски в целом. Здорово иметь такую опцию. У нас три человека, которые могут быть боллхендлерами, Алперен Шенгюн может быть четвертым. Все действуют в разном стиле, это затрудняет работу защиты соперника, тяжело ориентироваться на конкретного игрока атаки", — поделился главный тренер Име Удока.