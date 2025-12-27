Име Удока: «Сезон роста для Рида Шеппарда. Вернул нам часть того, что мы потеряли из-за травмы Фреда Ванвлита»

"У него сезон роста. В целом. Стал лучше разбираться в пик-н-роллах. Постоянно ищет возможности для броска.
Против него защищаются не так, как против Кевина Дюрэнта. С задействованием высоких игроков, сдваиваниями и ловушками. У него куда больше пространства для действий.
Он вернул нам часть того, что мы потеряли с травмой Фреда Ванвлита. «Трешки» с ведения, броски в целом. Здорово иметь такую опцию. У нас три человека, которые могут быть боллхендлерами, Алперен Шенгюн может быть четвертым. Все действуют в разном стиле, это затрудняет работу защиты соперника, тяжело ориентироваться на конкретного игрока атаки", — поделился главный тренер Име Удока.