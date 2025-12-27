Ричмонд
Президент «Бешикташа» Сердал Адали подтвердил прицел на Евролигу и опроверг слухи о возможной замене «Виллербана»

Источник: Спортс"

Турецкий «Бешикташ» действительно ставит целью выход в Евролигу. Это подтвердил президент клуба Сердал Адали. Руководитель опроверг появившиеся слухи о том, что организация обсуждает вариант с переходом на место «Виллербана». Французский клуб переживает не лучшие времена, его владелец и президент Тони Паркер намерен сосредоточиться на собственной тренерской карьере, отдав управление командой в руки своей команды менеджеров.

«Наша основная цель — сделать “Бешикташ” постоянным клубом Евролиги без негативного влияния на бюджет. Этот процесс должен сочетать стабильное руководство и спортивные успехи.

Слухи о возможном замещении «Виллербана» не оправданы. Никаких решений в эту сторону не принимается, не сделано заявок, нет предложений", — заявил Адали.