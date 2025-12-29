Митчелл Робинсон подбирает в атаке чаще, чем 22 команды НБА

Как отмечает журналист The Athletic Фред Катц, его показатель — 12,2 подбора в нападении за 100 владений мячом — превышает средние значения сразу 22 команд НБА.
Эта статистика подчеркивает уникальный вклад Робинсона в игру «Никс».
Центровой «Нью‑Йорка» Митчелл Робинсон демонстрирует феноменальную эффективность в борьбе за подбор в атаке. Его работа на щите соперника достигает таких масштабов, что ее можно сравнить с показателями целых команд.
Как отмечает журналист The Athletic Фред Катц, его показатель — 12,2 подбора в нападении за 100 владений мячом — превышает средние значения сразу 22 команд НБА.
Эта статистика подчеркивает уникальный вклад Робинсона в игру «Никс».