Митчелл Робинсон подбирает в атаке чаще, чем 22 команды НБА

Центровой «Нью‑Йорка» Митчелл Робинсон демонстрирует феноменальную эффективность в борьбе за подбор в атаке. Его работа на щите соперника достигает таких масштабов, что ее можно сравнить с показателями целых команд.

Источник: Спортс"

Как отмечает журналист The Athletic Фред Катц, его показатель — 12,2 подбора в нападении за 100 владений мячом — превышает средние значения сразу 22 команд НБА.

Эта статистика подчеркивает уникальный вклад Робинсона в игру «Никс».