Кавай Ленард заявил, что никогда раньше не был в команде, которая нуждалась бы в таком количестве набранных им очков: «Тренерам нужно, чтобы я был агрессивен всю игру»

После победного матча против «Детройта» (112:99), в котором Кавай Ленард установил новый личный рекорд результативности (55 очков), он заявил, что никогда раньше не был в команде, которая нуждалась бы в таком количестве набранных им очков.

Источник: Спортс"

«Учитывая нашу нынешнюю команду… Я никогда раньше не был в такой ситуации. Обычно больше стараюсь отдавать передачи партнерам, делиться мячом… Но сейчас тренерам нужно, чтобы я был агрессивен весь матч. Это просто новый этап эволюции. Я пытаюсь больше бросать трехочковые и развивать свою игру в соответствии с современным баскетболом», — сказал Ленард.

Форвард также отметил, что его не смутит, если его процент попаданий с трехочковой дистанции снизится, но это пойдет на пользу ему и команде в целом.

Текущий сезон является самым результативным в карьере Ленарда — 27,5 очка при 49,5% с игры, 37,5% из-за дуги и 97,6% с линии штрафных.