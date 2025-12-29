Кавай Ленард заявил, что никогда раньше не был в команде, которая нуждалась бы в таком количестве набранных им очков: «Тренерам нужно, чтобы я был агрессивен всю игру»

«Учитывая нашу нынешнюю команду… Я никогда раньше не был в такой ситуации. Обычно больше стараюсь отдавать передачи партнерам, делиться мячом… Но сейчас тренерам нужно, чтобы я был агрессивен весь матч. Это просто новый этап эволюции. Я пытаюсь больше бросать трехочковые и развивать свою игру в соответствии с современным баскетболом», — сказал Ленард.