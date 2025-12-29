Лу Уильямс о противостоянии Вембаньямы и Холмгрена: «Настоящее соперничество будет между Вемби и ШГА»

Однако не все эксперты согласны с такой постановкой вопроса. В эфире шоу Run It Back бывший обладатель приза «Лучший шестой игрок НБА» Лу Уильямс заявил, что настоящее противостояние у лидера «Сперс» должно быть с другим игроком «Тандер».
«В этом разговоре есть свои уровни. Настоящее соперничество будет между Вемби и ШГА [Шэем Гилджес-Александером]. Именно они — кандидаты на звание MVP. Зачем кандидату на MVP соперничать с тем, кто даже не входит в этот разговор?» — заявил Уильямс.
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP».