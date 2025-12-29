Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лу Уильямс о противостоянии Вембаньямы и Холмгрена: «Настоящее соперничество будет между Вемби и ШГА»

Сравнение Виктора Вембаньямы и Чета Холмгрена стало одной из главных тем последних недель в НБА. Дискуссия обострилась на фоне трех побед «Сан-Антонио» над «Оклахомой» за 12 дней, включая матчи ½ финала Кубка НБА и в День Рождества.

Источник: Спортс"

Однако не все эксперты согласны с такой постановкой вопроса. В эфире шоу Run It Back бывший обладатель приза «Лучший шестой игрок НБА» Лу Уильямс заявил, что настоящее противостояние у лидера «Сперс» должно быть с другим игроком «Тандер».

«В этом разговоре есть свои уровни. Настоящее соперничество будет между Вемби и ШГА [Шэем Гилджес-Александером]. Именно они — кандидаты на звание MVP. Зачем кандидату на MVP соперничать с тем, кто даже не входит в этот разговор?» — заявил Уильямс.

Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP».