Чарльз Ли о травме Кона Книппела: «Кон — невероятный боец. Он уже рвется на тренировку»

«Кон — невероятный боец. Он уже рвется на тренировку. Пока он демонстрирует хороший прогресс: уже может немного работать на площадке. Мы будем ежедневно отслеживать его состояние. На данный момент у нас диагноз — растяжение правого голеностопа, и мы будем действовать поэтапно, день за днем», — поделился Ли.