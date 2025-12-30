Ричмонд
Никола Йокич пройдет МРТ-обследование в связи с повреждением колена

Звезда «Наггетс» Никола Йокич повредил левое колено примерно за три секунды до большого перерыва матча с «Хит» (123:147).

Источник: Спортс"

Серб прихрамывал, покидая площадку. Он не вышел на вторую половину игры, а во вторник лидеру «Денвера» сделают МРТ.

«Он сразу понял, что что-то не так. Это часть НБА. Любая травма в этой игре вызывает переживания, особенно для такого игрока, как он. Завтра узнаем больше», — заявил главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман.

Йокич пытался помочь Спенсеру Джонсу, когда тот защищался от прохода Хайме Хакеса. Отступая назад, одноклубник наступил на левую ногу центрового, что и привело к травме.

В 32 матчах сезона Никола набирает 29,6 очка, 12,2 подбора и 11,0 передачи.