Майлз Бриджес получил травму голеностопа

Бриджес получил повреждение в начале первой четверти, когда пытался пробиться через заслон, поставленный центровым «Бакс» Майлзом Тернером, и неудачно наступил на правую ногу. Он остался в игре, но затем, судя по всему, усугубил повреждение, защищаясь против трехочкового броска защитника Гэри Трента-младшего. Приземлившись на правую ногу, он стал прихрамывать.
Бриджес покинул игру и не вышел в начале второй четверти. В его активе за семь минут на площадке — 3 очка и 3 подбора.
«Хорнетс» и так выступали в урезанном составе: защитник Кон Книппел (голеностоп) и центровой Райан Колкбреннер (локоть) пропускали матч из-за травм.
В текущем сезоне 27-летний Бриджес принял участие в 31 матче, набирая в среднем 20,4 очка (43% с игры, 31,9% из-за дуги), 6,3 подбора и 3,9 передачи.