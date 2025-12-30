Рич Пол: «Агентство Klutch Sports не управляет “Лейкерс”

«Мы никогда не управляли “Лейкерс”. Такого никогда не было. Если бы я управлял “Лейкерс”, я бы участвовал в их сделках и получал бы часть всех этих денег.
Людей волнует все остальное, но не реальное партнерство. У нас было и остается прекрасное партнерство с «Лейкерс», но оно совсем не такое, как вы могли бы подумать. И, кстати говоря, я совсем не хочу брать на себя эту ответственность.
Я рассматриваю себя как партнера тех команд, где выступают представляемые нами игроки", — заявил 45-летний агент.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше