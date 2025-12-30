Ричмонд
Рич Пол: «Агентство Klutch Sports не управляет “Лейкерс”

По словам представителя Леброна Джеймса Рича Пола, агентство Klutch Sports не определяет ключевые решения офиса «Лейкерс».

Источник: Спортс"

«Мы никогда не управляли “Лейкерс”. Такого никогда не было. Если бы я управлял “Лейкерс”, я бы участвовал в их сделках и получал бы часть всех этих денег.

Людей волнует все остальное, но не реальное партнерство. У нас было и остается прекрасное партнерство с «Лейкерс», но оно совсем не такое, как вы могли бы подумать. И, кстати говоря, я совсем не хочу брать на себя эту ответственность.

Я рассматриваю себя как партнера тех команд, где выступают представляемые нами игроки", — заявил 45-летний агент.

