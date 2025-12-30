«Чикаго» лишился своих лучших бомбардиров Джоша Гидди и Коби Уайта из-за травм

Уайт, набирающий в среднем 20,5 очка, покинул площадку в первой четверти из-за растяжения правой икроножной мышцы. Ранее в этом сезоне он уже пропустил первые 11 игр из-за аналогичной травмы.
Гидди травмировал заднюю поверхность бедра на первой минуте второй половины матча, успев до этого набрать 11 очков. В текущем сезоне его средние показатели составляют 19,5 очка, 9,1 подбора и 9,2 передачи, а по количеству трипл-даблов (7) он занимает второе место в НБА.
Главный тренер «Буллс» Билли Донован после игры не смог сообщить ничего конкретного о состоянии обоих игроков.
Донован также сообщил, что команда на несколько игр останется и без форварда Зака Коллинза, который вывихнул большой палец на правой ноге.