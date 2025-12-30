Джей Джей Редик о 41-летии Леброна: «Я в этом возрасте с трудом вылезаю из постели»

Джеймсу 30 декабря исполнился 41 год.
"Я называю его 41-летним с тех пор, как мне исполнился 41 год в июне. День рождения формально во вторник, но для меня ему уже 41. И это поразительно. Мне трудно вставать с постели по утрам. Мне требуется укол в колено. Мое тело — старое и изношенное.
Как говорится, «используй, или потеряешь». Как только я перестал пользоваться плодами работы, то потерял прежние навыки«, — признался главный тренер “озерников” с улыбкой.
