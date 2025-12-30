Ричмонд
Док Риверс обошел Джорджа Карла и поднялся на 6-е место по победам в НБА среди тренеров

Главный тренер «Бакс» Док Риверс поднялся на одну строчке выше в списке самых побеждающих тренеров в истории НБА.

Победа в матче с «Хорнетс» (123:113) стала для 64-летнего Риверса 1 176-й в НБА. Это позволило ему выйти на чистое 6-е место, превзойдя показатель Джорджа Карла.

На 5-м месте легендарный Пэт Райли (1 210).